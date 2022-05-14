شعبة المصوغات: من الصعب عودة أسعار الذهب لمعدلات 700 أو 800 جنيه مرة أخرى

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب سجل انخفاضًا، إذ يتراوح سعر الجرام من عيار 21 بين 1120 و1130 جنيهًا (أسعار الجمعة).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أنّه ينصح بشراء سعر الذهب وهو يُسجل انخفاضًا، موضحًا أنّه من المعتاد أن حركة الشراء تزداد تجاه السلعة التي يزداد سعرها، بينما اعتبر أنه من الذكاء أن يتم الشراء وقت انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أنّ عودة سعر جرام الذهب لمعدلات 700 أو 800 أو 900 جنيه يصعب العودة إليها مرة أخرى، معتبرًا ذلك ترجمة حقيقية لحالة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار وكذا حركة العرض والطلب.

ولفت إلى أنّ أسعار الذهب ارتفعت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار.