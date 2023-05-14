محافظ بني سويف لمتضرري حريق معرض شباب مصر: بذل قصارى الجهود لسرعة صرف التعويضات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عدداً من متضرري حريق معرض شباب مصر التجاري بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، والذي تعرض لحريق صباح اليوم، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح؛ وذلك لاطلاعهم بالإجراءات الجاري تنفيذها، والاستماع لمطالبهم، مؤكدا لهم أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها للتخفيف عنهم من أثر تداعيات الحريق.

وفيما يتعلق بصرف تعويضات لمتضرري الحريق، أكد محافظ بني سويف أنه منذ اللحظات الأولى وأنه جارِ التنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بحصر المتضررين، واستيفاء المستندات المطلوبة، موضحا أنه سيبذل ما في وسعه مع وزارة التضامن لصرف الحد الأقصى المسموح به "حسب اللوائح القانونية "، مشيرا إلى أنه جارِ التنسيق مع المجتمع المدني، ودراسة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.

وكلف محافظ بني سويف مديرية التضامن، بالإعلان عن المستندات المطلوبة من متضرري الحريق؛ لسرعة استيفائها وصرف التعويضات لهم؛ لتخفيف العبء والضرر الذي لحق بهم جراء هذا الحريق.

يُذكر أن المحافظ قد توجه إلى موقع الحريق، ويرافقه مدير الأمن ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية والأزمات؛ لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد ومتابعة أعمال الحماية المدنية، حتى تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والاطمئنان أنه لا توجد خسائر في الأرواح.