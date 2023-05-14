إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

أغلقت صناديق الاقتراع في تركيا، منذ دقائق، عقب إدلاء الناخبين بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة لاختيار رئيس جديد للبلاد ونواب برلمانيين.

وصوت الأتراك، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية حاسمة يمكن أن تطيح بالرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة.

وفيما أعرب أردوغان لدى الإدلاء بصوته عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"، قال كليجدار أوغلو إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".

وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.