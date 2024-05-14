 زيلينسكي يطلب من بلينكن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف - بوابة الشروق
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زيلينسكي يطلب من بلينكن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 7:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 7:15 م

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، توفير أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف التي تتعرض للتهديد بشكل متكرر بالصواريخ الروسية.

وقال زيلينسكي في كييف خلال زيارة بلينكن المفاجئة، إن اثنين من هذه الأنظمة ضروريان لحماية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها، والتي تقع على الحدود مع روسيا.


وذكر زيلينسكي أن المساعدة الأمريكية للحملة ضد الروس ذات أهمية حاسمة وكان الدفاع الجوي هو الجانب الذى يشهد "العجز الأكبر".


وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن بلينكن وعد أوكرانيا بتقديم أسلحة يمكن أن تغير من الوضع في ساحة المعركة.


وقال بلينكن على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "لقد عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهم يدافعون عن حريتهم ضد العدوان الروسي".


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