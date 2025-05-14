رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع 4 تعاقدات بين مصنع صينى ومشروعات دولية للتصدير بإجمالي 47 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع أربعة عقود تجارية لتصدير منتجات مصنع صيني لإنتاج مواسير الدكتايل إلى مشروعات دولية كبرى في الكويت والعراق وتونس والأردن، بإجمالي قيمة بلغت 47 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في الدراسات الفنية والتسويقية بين المصنع وشركة صينية للخدمات البيئية.

وحضر مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة، ومسؤولي شركة "تيدا مصر للاستثمار" المطوّر الصناعي، إلى جانب ممثلين عن الشركة الصينية في كل من الصين ومصر.

وجاءت تفاصيل التعاقدات على النحو التالي:

العقد الأول: وقّعه "يو رويبين" نائب رئيس الشركة الصينية، و"جمال أديب" مدير عام شركة كويتية، لصالح أحد مشروعات الشركة في الكويت، بقيمة 8.5 مليون دولار، وبحجم إنتاج بلغ 7800 طن.

العقد الثاني: وقّعه "يو رويبين" و"حيدر حمود" مدير عام شركة عراقية، لصالح مشروع محطة مياه بمدينة بغداد، بقيمة تعاقدية بلغت 20 مليون دولار.

العقد الثالث: وقّعه "يو رويبين" و"محمد نبيل خواجة" مدير عام شركة تونسية، لصالح مشروع بتونس، بقيمة 6.5 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى 6 آلاف طن من مواسير الدكتايل.

العقد الرابع: وقّعه "يو رويبين" و"خلدون كيلاني" مدير عام شركة أردنية، لصالح مشروع ببني كنانة في مدينة إربد الأردنية، بقيمة 12 مليون دولار، وحجم إنتاج بلغ 1100 طن.

أما التوقيع الخامس، فكان لاتفاقية تعاون استراتيجي في الدراسات الفنية والتسويقية بين الشركة الصينية (ويمثلها يو رويبين) وشركة صينية أخرى متخصصة في الخدمات البيئية، يمثلها "وي ويشيانج" نائب مدير عام الشركة.

وبذلك يصل عدد التعاقدات المخصصة لتصدير منتجات الشركة من مواسير الدكتايل إلى خمس تعاقدات، بإجمالي قيمة 86 مليون دولار، تشمل 47 مليون دولار للعقود الأربعة الموقعة اليوم، و39 مليون دولار قيمة التعاقد الموقع يوم أمس، والمخصص لأحد المشروعات بالمملكة العربية السعودية.

وتعكس هذه التعاقدات مدى جاهزية المشروع الصيني للإنتاج الفعلي وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، لما لها من أثر بارز في دعم تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، لافتًا إلى العوائد المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، والمتمثلة في توفير فرص عمل للشباب، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وخدمة المشروعات القومية، فضلًا عن تعزيز الثقة في المنتجات المصنعة في مصر وزيادة تنافسيتها عالميًا.

وأشار إلى أن العقود الثلاثة التي شهد رئيس الوزراء توقيعها بالمنطقة الاقتصادية لصالح الشركة الصينية، بقيمة 32.5 مليار جنيه، تستهدف إمداد المشروعات القومية في مصر بكل منتجات مواسير حديد الدكتايل بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يعزز من توجه الدولة نحو توطين الصناعة وإحلال الواردات، توفيرًا للعملة الصعبة، وتعزيزًا لنمو الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.