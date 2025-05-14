ارتفاع كبير لمخزون النفط الأمريكي على خلاف التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو الحالي بواقع 4 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار مليون برميل، بعد تراجعه بواقع مليوني برميل برميل في الأسبوع السابق.

ومع الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي 8ر441 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2ر3 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.