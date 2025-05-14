القبض على 3 أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا على خلفية خطط للتخريب لصالح روسيا

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أعلن الإدعاء الألماني، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال ثلاثة أوكرانيين في المانيا وسويسرا للاشتباه في تخطيطهم للقيام بأعمال حرق متعمد وهجمات تفجيرية على السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع في ألمانيا لصالح روسيا.

وقال مكتب الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه إن المشتبه بهم أخبروا عدة أشخاص يعملون لصالح روسيا أنهم على استعداد لتنفيذ أعمال تخريب.

وتم إلقاء القبض على الثلاثة أشخاص في أماكن متفرقة في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا ومدينة كونستانس بجنوب البلاد وفي سويسرا أيضا.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي إن الأوكرانيين كانوا يعتزمون "إرسال طرود من ألمانيا إلى أشخاص في أوكرانيا تحتوى على أجهزة متفجرة أو حارقة بحيث تشتعل خلال النقل".

ووفقا للتحقيق، قد تكون هناك جهات فاعلة حكومية روسية وراء هذه القضية.

وتم احتجاز المشتبه به الأول في كولونيا في التاسع من مايو/أيار الماضي، في حين تم إلقاء القبض على الثاني في كونستانس اليوم التالي.

ويوجد الرجلان حاليا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وألقى القبض على المشتبه به الثالث في كانتون ثورجاو السويسري أمس الثلاثاء، وسيمثل أمام قاضي تحقيق بعد ترحيله إلى ألمانيا.

وأرسل مشتبه به طردين للاختبار في كولونيا نهاية مارس الماضي، قال ممثلو الادعاء إنهما احتويا على أجهزة تعقب "جي بي اس" وأغراض أخرى.

وتعتقد الاستخبارات الألمانية أن عملاء روس يقومون بتجنيد أشخاص للقيام بعمليات تجسس وتخريب في أنحاء البلاد، في ظل تزايد صعوبة نشر جواسيس محترفين بسبب العقوبات وتزايد الحذر وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان قد تم اتهام ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين الألمانية والروسية بالتجسس لصالح موسكو في ديسمبر الماضي.

ويتردد أن الشخص الذي يعد محور الاتهامات ناقش تنفيذ عمليات تخريبية على الأراضي الألمانية مع عميل روسي، ووافق على تنفيذ هجمات تفجيرية وحرق متعمد على مواقع صناعية وبنية تحتية يستخدمها الجيش.

ووفقا للإدعاء، تعد هذه محاولة لتقويض المساعدات العسكرية التي تقدمها ألمانيا لأوكرانيا.