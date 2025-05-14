الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها المبكرة في تعاملات الظهيرة

فقدت الأسهم الأمريكية مكاسبها المبكرة في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء في بورصة وول ستريت.

وبعد ارتفاعه في التعاملات المبكرةبنسبة 3ر0% فقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية كل مكاسبه.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 86 نقطة أي بنسبة 2ر0% بحلول الساعة الواحدة و4 دقائق بعد ظهر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

وتراجعت غالبية الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن العديد من أسهم التكنولوجيا الكبرى ساهمت في تعويض هذه الخسائر.

وارتفع سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 2ر1% بعد توقيع اتفاقية شراكة مع شركة داتا فولت السعودية لمراكز البيانات.

وقفز سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) بنسبة 5ر5% بعد إعلانها عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار.

ومن بين الرابحين الكبار الآخرين، مجموعة إي تورو، وهي منصة تداول أسهم وعملات رقمية بالتجزئة، حيث ارتفع سهمها بنسبة 30% في أول يوم تداول لها.

وشهدت السوق استقرارًا نسبيًا منذ ارتفاعه يوم الاثنين، والذي جاء بعد أن دخلت الولايات المتحدة والصين في فترة تهدئة لمدة 90 يومًا في حربهما التجارية.

وحققت السوق مزيدًا من المكاسب أمس بعد أن أعلنت الحكومة أن التضخم قد تباطأ بشكل غير متوقع في جميع أنحاء البلاد في أبريل. ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية حول التضخم ومبيعات التجزئة يوم الخميس.