إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالعمالة الفنية فى الوادى الجديد

أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادى الجديد، أن المديرية بدأت فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالعمالة الفنية والحرفية الماهرة، لدعم المصالح الحكومية والمشروعات الجديدة بها، وذلك ضمن خطة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لإعداد كواد حرفية مدربة على أعلى مستوى من أبناء المحافظة.

وقال فى بيان، اليوم الجمعة، إن إعداد قاعدة بيانات سيتم من خلال إقامة دورات تدريبية مكثقة لشباب الخريجين على أعمال الحرف المختلفة التى تضم الكهرباء والسباكة والتشيد والبناء والمحمول والميكانيكا والخراطة واللحام، وهذه الدورات ستنفذ بكافة مراكز المحافظة من خلال مكاتب العمل التابعه للمديرية على أن يتم إعطاء كل متدرب شهادة موثقة تفيد اجتيازه لهذه الدورات.

وأضاف أن هذه الدورات تستهدف أكبر عدد من شباب الخريجين لتدريبهم خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور، والذي سيوفر 3000 فرصة عمل أغلبهم من الحرفيين والعمالة الماهرة، كما أن هناك بعض المشروعات الصناعية التى سيتم تنفيذها وتحتاج إلى الأيادي المدربة.