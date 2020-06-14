آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات «القضاء المصري عادل»

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه لن يدخل في مهاترات، مضيفا إلى أنه هناك قضاء مصري عادل وأنه ينتظر رد القضاء والجهات المعنية.

ونشبت أزمة بين آل الشيخ ومسؤولي الأهلي بالآونة الأخيرة، وقرر مسؤولو المارد الأحمر بإرجاع كل التبرعات والهدايا التي قدمها آل الشيخ للمجلس، وأعلن بعد ذلك مالك نادي ألميريا الإسباني، بأنه سيتبرع لصندوق تحيا مصر بهذه الهدايا والأموال بعد حصرها.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":«لن أدخل في مهاترات، خلاصت القول فيه قضاء مصري عادل يضع النقاط على الحروف، وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما».

وأضاف:«في انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة، وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه».