نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث ترتيبات عودة العالقين في الخارج

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، الترتيبات الجارية لعودة العالقين السودانيين بالخارج.

وقال تاور، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول عدة قضايا، أهمها الأوضاع العامة فيما يخص جائحة "كورونا" والوضع الصحي بالسودان، وعمل اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث مساهمة قوات "الدعم السريع" في تعزيز جهود اللجنة في مكافحة جائحة "كورونا" بالولايات المختلفة، عبر القيام بعمليات التعقيم والتوعية، إلى جانب تقديم التسهيلات لإنشاء مراكز للعزل وإسكان الأطباء.

وأشار تاور إلى أنه تم أيضا بحث الأوضاع في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، وفرص التعاون فيما يخص قطع الطريق أمام الساعين إلى خلق مواجهات ذات طابع قبلي في المنطقة التي تتميز بالتعايش والتنوع، مؤكدا على تركيزهما على ضرورة الاضطلاع بدور أكبر في محاصرة الفتنة في هذه المنطقة حتى لا تنفلت الأوضاع ويتم فتح ثغرة جديدة لأعداء التعايش وأعداء السودان بصورة عامة.