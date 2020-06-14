 رئيس بنك التعمير: الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي ارتفع 4 أضعاف - بوابة الشروق
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رئيس بنك التعمير: الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي ارتفع 4 أضعاف

بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان
حسام عماد
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:04 م

قال حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي المصري ارتفع 4 أضعاف خلال الفترة الماضية، بسبب الثقة عالميا في الاقتصاد المصري، رغم الظروف السيئة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «غانم» خلال لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد: «شوفنا تأثر اقتصاديات كبرى زي إيطاليا وأمريكا، والتأثير على مصر من أزمة فيروس كورونا مكنش زي الدول دي، وفي جهات وقفت مع الدولة زي صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص».

وأشار إلى أن قوة الاقتصاد المصري ظهر خلال الأزمة الحالية، واستطاع مواجهة أزمة كورونا بشكل واضح وتحمل الضغوط والمشاكل التي خلقتها هذه الجائحة.

وأكد أن هناك ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التعاون مع مؤسسة كبرى مثل صندوق النقد الدولي، ووتغطية طلبات مصر في سوق السندات بشكل واضح وسريع، فضلًا عن إيجابية التقارير الصادرة عن مؤسسات اقتصادية ضخمة بعد تحليلها لحالة الاقتصاد المصري.


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