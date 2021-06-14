«غرفة بلا نوافذ» في ختام عروض نوادي المسرح بثقافة الشرقية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الشرقية، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "رقصة الممثل الأخير" تأليف نور الدين الهاشمي، إخراج محمد عبد الرحمن، تنفيذ موسيقي ندى صبري، تصميم دعاية وبمفلت أحمد حسن.

تدور أحداث المسرحية عن مخرج شاب يقوم بإخراج عمل مسرحي وهو عرض "تاجر البندقية" للكاتب ويليام شكسبير، ويواجهه الكثير من الصعوبات التي تقف أمامه لعرض المسرحية، وتأتى الصعوبات متمثله في روتين حياة الممثلين كتأخير في عمل البروفات والغياب المتكرر والمدير المالي وتأخر الثقافة المسرحية بالنسبة للجمهور، وتنتهي المسرحية بفشل المخرج بتقديم العرض بالكامل، فيتم معاقبته بإبعاده عن مجال الإخراج، فتنشأ فكره لتحويل العرض من عرض جماعي لعرض مونودراما، العمل تمثيل محمد عصام ومحمد سلامة ومحمود السمري، عبد الله إسماعيل، طه أحمد، إسلام خالد، جنا أحمد، محمود الزناتى، ياسمين محمد، مصطفي سامي، آلاء أحمد.

جاء العرض الثاني بعنوان "غرفة بلا نوافذ" تأليف يوسف عز الدين، إخراج رحيم العشري، دراما حركية محمد أورتن، تصميم وتنفيذ ديكور محمد فياض، ماكياج تامر الجمال، مخرج منفذ أحمد شبانة، تصميم وتنفيذ إضاءة عمر وفيق، تصميم دعاية آدهم علاء الدين، غرفة بلا نوافذ يقصد بها العالم المفتوح وليس المغلق، وأن النوافذ تعمل في الأصل علي إغلاق المحيط وليس إتاحته، وهذا ينطبق على كلام المؤلف في النص حين أشار إلي العلم والفن والإنسان في شخصية العالم والعازف والراقصة والمؤلف والطفلة، هذه هي ألوان الحياة ولكن تلك الألوان تنتهي عندما ينتهي عمرنا، يقع الممثلين في مكان غير معلوم بالنسبة لهم ولكن مع الأحداث يدركون أنهم ميتين ولكنهم يعيشون علي الذكري التي يتذكرها المجتمع بهم، العرض تمثيل عصام إيهاب، رولا خالد، مؤمن نجم، هايدى السيد، محمد أشرف، منة كمال.