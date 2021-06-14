نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، اليوم الإثنين، إتمام عملية نقل عدد من أهالي منطقة زرزارة إلى منطقة بديل العشوائيات "حي الروضة".

ويأتي ذلك عقب إنهاء إجراءات التوريد الخاصة بمستحقي المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم نقل 25 أسرة حتى الآن للمساكن الجديدة، وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا إلى مقر إقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت المغربي أن الوحدات السكنية بديل العشوائيات مساحتها 90 مترًا، والمنزل مساحته 150 مترًا، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).

وأكدت أن إجمالي الأسر التي تم نقلها حتي الآن إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة سفاحا 11 أسرة من المستحقين بالمرحلة الثانية .

وأشارت إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، كما سادت فرحة كبيرة بين الأهالى، حيث وجهوا الشكر للمحافظ لحرصه على سرعة تسليمهم الوحدات فور التوريد مباشرة.