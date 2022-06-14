تداول بضائع وحاويات 29 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 8 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادره عدد 9 سفن، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 29 سفينة متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت، 35462 طنا، تشتمل على 17500 طن كسب صويا، و6222 طن يوريا، و3000 طن رمل، و8740 طن بضائع متنوعه، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55633 طنا، تشتمل على 3400 طن خردة، و5530 طن حديد، و14349 طن قمح، و 1799 طن خشب زان، و8413 طن سكر، و5000 طن فول، و16780 طن ذرة، و4222 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 362 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1855 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91937 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 289751 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2643 طن قمح، متجهان إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5146 شاحنة.