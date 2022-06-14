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شهدت مدينة النوبارية، جريمة قتل بشعة لقي فيها شاب مصرعه على يد شقيقة بـ 6 طعنات إثر نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفى النوبارية العام، غارقًا في دمائه.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "عيد.ج" به 6 طعنات بالجسم بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة قسم النوبارية ، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى.

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل على الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 6 طعانات في الصدر والقلب أودت بحياته.

تم القبض على القاتل، وجارٍ استجوابه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.