طالبو اللجوء في بريطانيا يخسرون في آخر محاولة للطعن على إرسالهم لرواندا

يستقل طالبو اللجوء أول رحلة طيران إلى رواندا مساء اليوم الثلاثاء، حسبما هو مقرر ، بموجب سياسة إعادة التوطين المثيرة للجدل التي تبنتها الحكومة البريطانية، بعد أن خسروا في محاولة قضائية يائسة للبقاء في المملكة المتحدة.

وتم رفض النظر في دعاوى قدمها أربع رجال طعنوا على إبعادهم في محكمة استئناف في لندن، بينما فشل خامس في تقديم طعن في المحكمة العليا.

وتعني نتيجة الجلسات أن رحلة الطيران ستغادر المملكة المتحدة إلى رواندا مساء اليوم وعلى متنها سبعة أشخاص، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ودافعت وزارة الشؤون الداخلية عن سياسة الهجرة وذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة كانت تتوقع "العديد من المشكلات الصغيرة" بشأن السياسة، وأضاف أن الخطوة ضرورية لوقف الأعمال غير الشرعية لمهربي البشر على جانبي القنال الانجليزي.

وترى الحكومة البريطانية أن إرسال المهاجرين الذين تعتبر أنهم وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا – دون الحق في التقدم بطلب للعودة- سيوقف تدفق الأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة ينظمها مهربو البشر، في أوضاع بائسة وفي بعض الأحيان بتداعيات مأساوية.

واتخذ جونسون موقفا متحديا اليوم الثلاثاء. واعترف بأن الانتقادات جاءت من "أوساط غير متوقعة"، لكنه قال إن الهجمات لن "ترجع أو تعوق" سياسته الرئيسية. وقال في تصريحات إعلامية أنه في حين أن الشراكة مع رواندا "قد تستغرق بعض الوقت لكي تعمل بشكل صحيح"، إلا أن هذه الشراكة "معقولة".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد قالت في وقت سابق اليوم إن أول رحلة جوية إلى رواندا لترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة سوف تتم، بغض النظر عن قلة عدد الأشخاص على متنها، واصفة السياسة المتبعة في هذا الشأن بأنها "أخلاقية تماما".

وأيد رئيسا أساقفة كانتربري ويورك الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة، ووصفا الخطة بأنها "غير أخلاقية" وقالوا إنها "تجلب العار لبريطانيا".