 لبنان يبلغ الوسيط الأمريكي موقفه الموحد من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يبلغ الوسيط الأمريكي موقفه الموحد من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:52 ص

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن لبنان أبلغ الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أموس هوكشتين، الموقف اللبناني الموحد من مسألة ترسيم الحدود، مع تأكيد حرص لبنان على الوساطة الأمريكية في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع في السراي الكبير - مقر الحكومة اللبنانية - اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والوسيط الأمريكي هوكشتين ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وسفيرة الولايات المتحدة بلبنان دوروثي شيا ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وأوضحت رئاسة الحكومة اللبنانية أن الاجتماع شهد التأكيد على أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة، فيما لم يشر البيان إلى تفاصيل الموقف اللبناني الموحد في هذا الصدد.

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