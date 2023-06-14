تراجع أسعار القمح رغم المخاوف من مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تتجه أسعار العقود الآجلة للقمح نحو تسجيل أول تراجع لها خلال أسبوع، رغم استمرار قلق الأسواق بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار القمح زادت في الأسواق العالمية مع تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا؛ ما يثير قدرا أكبر من الغموض حول مصير الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتنظيم تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس إن بلاده قد تنسحب من الاتفاق، ما أدى إلى ارتفاع سعر القمح بعد ذلك بنسبة تصل إلى 2.5%، قبل أن يتراجع في بداية تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 0.6% إلى 6.3275 دولار للبوشل، ليتجه نحو تسجيل أول تراجع له منذ 7 يونيو الحالي. ومع ذلك مازالت الأسعار أعلى بنسبة 7% مقارنة بأقل مستوياته منذ أكثر من شهرين في نهاية مايو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو وايتلو المدير المؤسس في شركة الاستشارات الأسترالية إيبسود3 القول إن العالم مازال في موقف مرتبك مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا، مع توقعات بتراجع المخزونات لدى لدول المصدرة للقمح خلال العام الحالي.

كما تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا اليوم لتقلص مكاسبها السابقة. وتشير تقارير الأرصاد إلى تحسن مستويات الأمطار على أجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي مما يضمن تحسن محصول الموسم الحالي.