 عمرو سعد يتعاون مع المخرج محمد سامي في رمضان 2025 - بوابة الشروق
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عمرو سعد يتعاون مع المخرج محمد سامي في رمضان 2025


نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:57 م

يتعاون المخرج محمد سامي، في موسم دراما رمضان 2025، مع الفنان عمرو سعد في مسلسل من تأليفه وإخراجه، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه عبر قنوات MBC.

المسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، انتهى المخرج محمد سامي من وضع الإطار الدرامي العام له وكتب الحلقات الأولى منه، ليكون هذا هو التعاون التلفزيوني الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي.

من جانبه، قال المخرج محمد سامي في تصريحات صحفية إنه سعيد جداً بالعمل التلفزيوني الأول مع الفنان عمرو سعد، مشيراً إلى أنه ممثل كبير وموهوب، وأن الظروف حالت دون أن يجتمعا في عمل درامي من قبل.

وأضاف سامي أنهم يأملون أن يحقق المسلسل الجديد نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن المسلسل سيشهد تجهيزات وتحضيرات مختلفة وغير مسبوقة في مجال الدراما التلفزيونية، إضافة إلى مفاجآت في أحداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.

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