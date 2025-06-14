الجيش الإيراني يعلن تدمير طائرة إسرائيلية أخرى من طراز F-35 غرب البلاد

قالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن الدفاعات الجوية للجيش الإيراني، تمكنت من استهداف وتدمير طائرة مقاتلة إسرائيلية معادية من طراز F-35 غرب البلاد.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن الطيار قفز من الطائرة بعد الاستهداف ومصيره مجهول حاليًا، لافتة إلى الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري، عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية متقدمة من طراز «F-35» في أجواء مدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

ويُعدّ هذا الإعلان، -في حال تأكده-، ثالث حادث إسقاط لطائرة مقاتلة داخل الأراضي الإيرانية، «ما يُمثل ضربة رمزية وتقنية كبرى لسلاح الجو الإسرائيلي، نظراً لما تمثّله هذه الطائرة من تفوق تكنولوجي وتكلفة عالية تفوق 100 مليون دولار للوحدة الواحدة».

ونشرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري؛ بينها وكالة «فارس نيوز»، صورة لحطام مقاتلة إف-35 قالت إنها تابعة لإسرائيل وأُسقطت في عملية الدفاع الجوي في مدينة دزفول جنوب إيران.

كما أعلن التلفزيون الإيراني عن إسقاط مسيرة جديدة السبت، بمدينة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج العربي.