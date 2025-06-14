وكيل تعليم شمال سيناء: انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، أن المديرية أتمت الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة .

وقال "رضوان"، في بيان اليوم السبت، إن تعليم شمال سيناء قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية؛ للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية .



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل اللجان الامتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسباً لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، فضلًا عن تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتاً إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة.



ونوه بأنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين على أعلى مستوى بالأسرة، والفرش، والثلاجات، وكل متطلبات المعيشة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المدارس لاستقبال الامتحانات، إذ بلغ إجمالي عدد الاستراحات بالمحافظة 15 استراحة بإجمالي سعة 1060 سريرًا.