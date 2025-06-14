وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروع إنشاء كوبري 45 بالإسكندرية

توفير مسطحات خضراء بمحيط المشروع لتكون متنفسًا للمواطنين بعد الانتهاء من تنفيذه

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء كوبري 45 "محور السادات" على مستويين لربط شارع السادات 45 بالطريق الساحلي الدولي، عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بموقع المشروع والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويبلغ إجمالي أطواله حوالي 2.6 كم "3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى"، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وفق بيان للوزارة، أن المشروع يأتي تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية ونظراً لكون شارع السادات 45، أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

ووجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروع نظرا لأهميته في كونه يربط عددا من المحاور الرئيسية، بجانب الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع ورفع المخلفات من موقع المشروع اولا بأول، والتواجد الميداني والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروع.

كما وجه وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بتوفير منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية لتكون متنفسًا لسكان ورواد المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسهم في تحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروع.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وبخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي، والطريق الزراعي، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يهدف المشروع أيضا إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع في الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية، وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش التي نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وافتتحها رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2023.