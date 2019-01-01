كشفت القوائم المالية لبنك قطر الوطنى الأهلى خلال النصف الأول من العام الجارى 2019 عن تراجع كبير فى استثمارات البنك فى اذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 32 مليار جنيه تقريبا فى نهاية يونيو مقابل 39.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2018 وبتراجع يصل إلى حوالى 17.3 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر حققت محفظة القروض الشخصية بالبنك ارتفاعا بحوالى 1.7 مليار جنيه لتصل إلى 18.2 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى مقابل 16.5 مليار جنيه فى نهاية 2018.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك ارتفاع صافى أرباحه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019 بنسبة 21.9% مقارنة بالفترة المناظرة.

وأوضح البنك أنه حقق صافى ربح بقيمة 4.217.459 مليارات جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 3.459.458 مليارات جنيه مقارنة بالفترة المماثلة.

وصعد صافى الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 6.711.847 مليارات جنيه مقابل 4.951.102 مليارات جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 16.244.892 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2019 مقابل 14.584.041 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجل نصيب السهم من أرباح الفترة 3.69 جنيه مقابل 3.02 جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجموع الأصول فى نهاية يونيو 2019 بنحو 252.608 مليون جنيه مقابل نحو 258.487 مليون فى نهاية ديسمبر 2018 بنسبة 2%.

ووصل إجمالى ودائع العملاء فى نهاية يونيو 2019 إلى 203.958 مليون جنيه مقابل 205.286 مليون جنيه فى نهاية 2018.

وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء فى نهاية يونيو 141.9313 مليون جنيه مقابل نحو 137.965 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة 3%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة أظهرت القوائم المالية للبنك أنها حقق صافى ربح بقيمة 4.028.925 مليارات جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2019 مقابل 3.290.516 مليارات جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع صافى الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 6.617.560 مليارات جنيه مقابل 4.869.057 مليارات جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 16.115.545 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2019 مقابل 14.440.856 مليار جنيه بالفترة المقارنة.