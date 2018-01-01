البترول: محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في اشتعال خط المواد البترولية

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة فنية تبحث سبب حادث حريق خط المواد البترولية، مضيفا أن عمليات التبريد تتم حاليا لموقع الحادث بطريق الإسماعيلية.

وأوضح عبد العزيز – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحريق اشتعل حوالي الساعة 4 عصرا وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسئولة وقت التسريب الساعة 2 ظهرا.

وذكر أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق، ولولا ذلك لما تمت السيطرة على الحريق، موضحا أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في اشتعال خط المواد البترولية، مردفا: "وجدنا سيارات تسير بجوار خط تسرب المواد البترولية وفجأة حدث اشتعل الحريق".

وتابع: "لا نستطيع التكهن بأى سبب للحريق حتى الآن لحين الانتهاء من التحقيق كما أن حريق خط المواد البترولية لم يستمر كثيرا، وسيتم حصر التلفيات الناتجة عن خط المواد البترولية والدولة ستقوم بدورها تجاهه".