قال الشيخ منصور المنفي، ممثل القبائل الليبية، إن «أبناء القوات المسلحة الليبية يفضلون الموت على أن يتركوا أرض ليبيا»، مؤكدًا أنهم «سيحافظون على ثروات ليبيا أمام المحتل التركي الغاشم»، بحسب تعبيره.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، تأييد القبائل الليبية لما جاء في بيان مجلس النواب الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بشأن طلب الدعم من الدول العربية وعلى رأسها مصر، بصفة البرلمان الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي.

واستطرد: «مصر دولة عظمى ولها أهمية، وتدافع عن كل أقطار الوطن العربي»، متابعًا: «الدول العربية هى الأولى بالدفاع عن أرض ليبيا وخيراتها وثرواتها».

وأشار إلى أن المعركة في ليبيا «مصيرية ومعركة لكل العرب»، قائلًا إن تركيا لديها أطماع وخزائنها فارغة وعيونها على النفط والغاز والثروات الليبية.

وجدد دعوته للدول العربية وعلى رأسها مصر للوقوف بحزم مع القوات المسلحة الليبية؛ لرد الاعتداء على ليبيا من قبل تركيا والمليشيات المسلحة.

ودعا مجلس النواب الليبي، صباح الثلاثاء، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي للبلدين.

ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.