ولاية أوكلاهوما الأمريكية تسجل 993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تسجيل 993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء.

وأضافت السلطات الصحية في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخلها ارتفع بذلك ليصبح 21 ألفاً و738 حالة.

وسجلت أوكلاهوما 4 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي إلى 428 شخص.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ أكثر من 3 ملايين و400 ألف شخص.