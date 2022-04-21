 وفاة شخص وإصابة آخرين جراء السيول في محافظة مأرب اليمنية - بوابة الشروق
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وفاة شخص وإصابة آخرين جراء السيول في محافظة مأرب اليمنية

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 10:51 م
توفى شخص وأصيب آخرون اليوم الخميس، وتعرضت منازل ومخيمات نازحين لأضرار متفاوتة جراء تدفق السيول في محافظة مأرب، شرقي اليمن، عقب أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح قوية، شهدتها المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وقالت مصادر محلية، ل(د.ب.أ)، إن السيول تسببت في جرف مركبات وألحقت أضرارا كبيرة في مخيمات النازحين والمنازل حول المدينة. 

من جانبه قال سيف بن ناصر مثنى، مدير الوحدة التنفيذية، عضو مجلس القيادة الرئاسية في محافظة مأرب، "إن هطول الأمطار وتدفق مياه السيول الجارفة وهبوب الرياح القوية تسببت في جرف وهدم عشرات الآلاف من مخيمات النازحين". 

وحذرت الوحدة التنفيذية المواطنين والنازحين بالقرب من ممرات السيول أو في المناطق المنخفضة بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم. 

وتحتضن محافظة مأرب، أكثر من مليوني نازح، أي نسبة 62% من إجمالي نازحي البلاد. 

وتشهد البلاد منذ مطلع الأسبوع الحالي، رياحا رملية وأمطارا غزيرة وسيولا جارفة مصحوبة بعواصف ورياح قوية، بعد أيام قليلة من نشر هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بدخول منخفض جوي ممطر سيعم أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية.

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