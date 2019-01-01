مصرع 12 شخصا وإصابة 25 آخرين في هجوم صاروخي على مدينة فينيتسا الأوكرانية

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا مصرع 12 شخصا، بينهم طفل صغير، وإصابة 25 آخرين في ضربة صاروخية شنها الجيش الروسي على مدينة فينيتسا بوسط البلاد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس عن قائد الشرطة الوطنية، إيهور كليمينكو، قوله إن الصواريخ أصابت مبنى به مباني مكتبية، وألحقت أضرارا بمباني سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى موقف للسيارات لتندلع النيران في المركبات.

من جانبه، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع التواصل الإجتماعي "تليجرام" "هناك جرحى وقتلى، بينهم طفل صغير".