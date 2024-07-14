وجيه أحمد: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، إن قرارات الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري، أثرت على نتيجة اللقاء.

أضاف وجيه أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي وبيراميدز غير موفق، مؤكداً أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة، قائلاً: «كل قراراته كانت سيئة للغاية وبالتحديد في كرة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي».

تابع وجيه أحمد : أن الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس لا يمتلك خبرات كبيرة، مضيفاً أن الحكم لم يسند إليه مباراة كبيرة في الدوري الإسباني، بسبب أنه ليس من حكام النخبة في أوروبا.

وحول ركلة جزاء الأهلي التي احتسابها الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس، قال وجيه أحمد : «الحكم الإسباني أخطأ في احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات أمام بيراميدز»، مضيفاً أن مدافع بيراميدز لم يلمس مهاجم الأهلي، لكن حسين الشحات وضع قدمه، وكان لابد من تدخل الفار، مؤكداً أن الأهلي لا يستحق ركلة جزاء.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.