بايدن يعلن إلقائه خطابا للأمة ويدعو إلى الوحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيلقي خطابا خاصا للأمة في وقت لاحق اليوم الأحد، ودعا إلى الوحدة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في البيت الأبيض، قبل خطاب من المقرر أن يلقيه من المكتب البيضاوي في وقت لاحق اليوم الأحد: "يجب أن نتحد كأمة واحدة لإظهار من نحن."

وعادة ما يتم إلقاء مثل هذه الخطابات الوطنية من مكتب الرئيس في البيت الأبيض في لحظات الأزمات ولحظات التحولات الكبرى الرئيسية التي تمر بها البلاد.

وأدان بايدن بشدة مجددا إطلاق النار على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة دونالد ترامب، الذي أصيب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن عاد إلى واشنطن قادما من منتجعه في ديلاوير، حيث كان يقضي عطلته الأسبوعية عندما وردت أنباء محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يتوجه إلى تكساس غدا الاثنين كما كان مقررا.