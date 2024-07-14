رئيس النواب الأمريكي: الكونجرس سيجري تحقيقا كاملا في محاولة اغتيال ترامب

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن «الكونجرس سيجري تحقيقا كاملا في محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب؛ لتحديد مكان الثغرات الأمنية»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.