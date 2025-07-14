أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد بإضافة 24 مدرسة جديدة إلى الخدمة

أعلن المهندس أبو الحمد أبو الوفا، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لـ8 مدارس جديدة، مع قرب استكمال تجهيز 16 مدرسة أخرى، تمهيدًا لدخول 24 مدرسة الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 1538 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح أبو الوفا أن المدارس التي تم استلامها تشمل 4 مدارس في مركز أسوان: "عبد الشكور حجازي الثانوية العامة"، و"مجمع مدارس الرضوان" من الحضانة حتى الثانوي، و"مجمع الأحمدية للتعليم الأساسي"، و"أكتوبر الإعدادية المشتركة".

كما شملت القائمة "مدرسة العبابدة الابتدائية" بمركز دراو، و"الحكمة الثانوية العامة" بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى "الغوالية للتعليم الأساسي" و"أبو بكر الصديق الإعدادية" بمركز إدفو.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بدعم البنية التحتية التعليمية، وتخفيف الكثافات داخل الفصول، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.