ترامب يعتزم القيام بثاني زيارة دولة غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بثاني زيارة دولة غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 أيلول المقبل، حيث سيستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور، حسبما أعلن قصر باكنجهام اليوم الاثنين.

وسيرافق ترامب، الذي يعد داعما كبيرا للعائلة المالكة، وخاصة للملك، زوجته ميلانيا ترامب خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أكد القصر.

ولم يُدعَ أي رئيس أمريكي لزيارة دولة لمرة ثانية. وقد استمتع ترامب سابقا بفخامة وبهجة زيارة الدولة في عام 2019 خلال ولايته الأولى عندما استضافته والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية.

وقد سلم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الدعوة للزيارة الثانية من الملك يداً بيد في فبراير الماضي خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وبعد قراءتها، قال ترامب إنها "شرف عظيم جداً" وبدا مسرورا بشكل خاص بحقيقة أنه سيقيم في قلعة وندسور، غرب العاصمة. وقال: "هذا شيء عظيم حقا".

يشار إلى أن العرف المتبع فيما يتعلق برؤساء الولايات المتحدة الذين يتولون ولاية ثانية والذين قاموا بالفعل بزيارة دولة هو عادة تناول الشاي أو الغداء مع العاهل في قلعة وندسور، كما كان الحال بالنسبة للرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وينظر إلى الزيارة على أنها جزء من جهود ستارمر للإبقاء على ترامب قريبا وتقليل تأثير بعض سياساته على المملكة المتحدة. وتبدو العلاقة بين الاثنين ودية، وقد ساعدت المملكة المتحدة على تجنب مواجهة نفس أنواع الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة التي تشهدها دول أخرى.

لكن مثل زيارة ترامب السابقة، من غير المرجح أن يرحب به الجميع. ففي المرة الماضية، شهد يوم من الاحتجاجات تحليق بالون عملاق يصور ترامب كطفل برتقالي غاضب خارج البرلمان.