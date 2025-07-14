شركة مياه الإسكندرية: غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن غرفة الطوارئ والأزمات تعمل على مدار الساعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الغرفة تم ربطها بجميع مراكز الخدمات المختلفة بالمحافظة وبمركز السيطرة.

وأشار إلى أن الغرفة سيتم ربطها بالمركز الوطني للخدمات وهو مركز رئيسي على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف لمتابعة ومواكبة أي حادث طوال الوقت.

ونوه بأنه يتم حاليًّا نقل الحادث إلى غرفة العمليات، ومن خلال ذلك تجتمع إدارة الأزمات، ما يتيح وضع الخطة المناسبة للتعامل الفوري مع الأحداث والأزمات.

ولفت إلى أن المركز يتابع جميع محطات التشغيل والإنتاج والضغوط ومناسيب الخزانات وجودة المياه، ليكون هناك اطمئنان كامل على هذه الجودة طوال الوقت وبنفس الكفاءة.

وخلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، الي شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة، موضحًا أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء.