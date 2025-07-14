بولندا: موجة غضب بشأن معرض صور لجنود بولنديين في الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية

أثار معرض في مدينة جدانسك البولندية لصور جنود بولنديين تم تجنيدهم قسرًا في صفوف القوات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، ردود فعل عنيفة في البلاد.

ووصف الرئيس البولندي أندريه دودا المعرض في مدينة جدانسك الساحلية بعنوان "أبناؤنا" بأنه "استفزاز أخلاقي"، مشيرًا إلى أنه يشوه الحقائق التاريخية.

وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش من حكومة يسار الوسط أيضًا، إن المعرض لا يتوافق مع ثقافة التذكر البولندية .

ويستهدف معرض الصور، الذي يُقام بدعم من متحف المدينة ومتحف الحرب العالمية الثانية في جدانسك، تسليط الضوء على فصلٍ مغمور من التاريخ المحلي.

يشار إلى أنه بعد ضم مدينة جدانسك إلى ألمانيا النازية في عام 1939، تم تجنيد عشرات الآلاف من رجال المدينة والمناطق المحيطة بها للخدمة في الجيش الألماني النازي.