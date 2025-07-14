وزير الصحة: زيادة سنوية في معدل المواليد تقدر بـ2 مليون طفل

• الدكتور خالد عبدالغفار: 255 طفلا يولدون كل ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن معدل الزيادة السكانية في مصر لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذه التحديات، وأن هناك زيادة سنوية تقدر بـ2 مليون طفل في عدد المواليد، مما يستدعي توفير فصول دراسية وتطعيمات ومدارس ووسائل مواصلات.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للسكان التي عقدتها وزارة الصحة والسكان اليوم.

وأشار إلى أن هناك 225 طفلا يولدون كل ساعة، مؤكدا أن تحسين الخصائص السكانية يعد من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها بدعم من القيادة السياسية.

ولفت عبدالغفار الي مصر قد تبنت الاستراتيجية الوطنية للسكان بهدف الحفاظ على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والتقدم نحو الأمام في تحسين الخصائص السكانية.

وأضاف عبدالغفار أن التسارع في عدد المواليد اليومية في مصر، رغم ضبط الأعداد، لا يزال يتطلب تحقيق أهداف إضافية.