حاكم ساوث كارولاينا يعين شقيقة ليندسي جراهام لقضاء ما تبقى من فترة ولايته في مجلس الشيوخ

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أعلن حاكم ساوث كارولاينا هنري ماكماستر اليوم الاثنين، تعيين شقيقة ليندسي جراهام لقضاء ما تبقى من فترة ولايته في مجلس الشيوخ مؤقتا.

وتم تعيين دارلين جراهام نوردون، شقيقة ليندسي جراهام، لتحل محل أخيها الراحل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأعلن ماكماستر، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول بالولاية اليوم الاثنين، أن نوردون ستخدم الأشهر المتبقية من فترة ولاية جراهام الحالية، والتي تنتهي في يناير المقبل.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته ، إن نوردون ستؤدي اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.

وستكون نوردون أول امرأة تمثل الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت نوردون: "إنه لشرف كبير. لطالما كان ليندسي موجودًا من أجلي. والآن، سأكون أنا موجودة من أجله."