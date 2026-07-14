أمريكا: إدارة الهجرة والجمارك تقتل سائق سيارة في ولاية مين

أطلق ضابط هجرة فيدرالي النار على سائق سيارة في ولاية مين مما أدى إلى مقتله اليوم الاثنين، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يستخدم فيها رجال إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية القوة المميتة. وحددت جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين الرجل الذي قتل بأنه مواطن كولومبي عمره (26 عاما).

وقال السيناتور أنجوس كينج، وهو سيناتور مستقل من ولاية مين، إن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أخبره أن الضابط فتح النار بعد أن حاول الرجل استخدام سيارته كسلاح ضد الضباط الذين كانوا يلاحقونه لترحيله في بيدفورد، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها نحو 23 ألف شخص وتقع على بعد حوالي 15 ميلا (24 كيلومترًا) جنوب غرب بورتلاند.

وقال كينج: "لقد كان في سيارة - تم سحبه من السيارة، وكان المصطلح الذي استخدمه الوزير هو استخدام السيارة /كسلاح/ وأطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار عليه"

وقال مكتب المدعي العام في ولاية مين، الذي يحقق في الواقعة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى، إن البيانات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة كان يحاول الفرار في اتجاه العميل. وقال المكتب إن الرجل كان هدفا لعملية إنفاذ تتعلق بأمر نهائي بالإبعاد، وتم منح العميل الذي قتله إجازة.

وتم ترك رسائل تطلب التعليق لإدارة الهجرة والجمارك وإدارة السلامة العامة في ولاية مين.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الرجل تم السماح له بالعمل في الولايات المتحدة.