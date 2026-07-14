محافظ قنا للصحفيين والإعلاميين: الإعلام الوطني شريك في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، داعيًا إلى ترسيخ الدور التوعوي للإعلام والمساهمة في دعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال نقل الحقائق بمهنية وإبراز الإنجازات التنموية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده محافظ قنا مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بالمحافظة، في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومد جسور التعاون بما يحقق الصالح العام، ويعزز الشفافية وتبادل المعلومات.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تناول أبرز الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، حيث استعرض المحافظ مستجدات المشروعات الجارية وخطط المحافظة في مختلف القطاعات، واستمع إلى استفسارات ومقترحات الصحفيين والإعلاميين بشأن القضايا ذات الأولوية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تنتهج سياسة قائمة على الشفافية والانفتاح، مشددًا على أن الإعلام يُعد ركيزة رئيسية في نشر الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين، وأن الإعلام الوطني مطالب بالقيام بدوره التنموي من خلال تقديم محتوى مهني مسؤول يبرز قصص النجاح والإنجازات، ويواجه الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة.

وأشار الببلاوي إلى أن الهدف الرئيسي لكافة الأجهزة التنفيذية هو تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا استمرار العمل بوتيرة متسارعة لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الدولة لتطوير مدينة قنا الجديدة وتحويلها إلى مركز جذب سكاني واستثماري، موضحًا أنه يجري دعم المدينة بالخدمات والمرافق الحيوية، من بينها الموقف الجديد والمزلقان، إلى جانب قرب الانتهاء من مستشفى قنا الجديدة، التي تبلغ سعتها 175 سريرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم استلامها رسميًا خلال أسبوعين، عقب الانتهاء من تلافي الملاحظات الفنية، تمهيدًا لتشغيلها واستقبال المواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الكوادر الطبية بالوحدات الصحية، والتوسع في إنشاء المدارس للحد من الكثافات الطلابية، فضلًا عن متابعة مشروعات رصف الطرق والإنارة العامة، وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على تطوير منظومة النقل الداخلي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، ناقش محافظ قنا مع ممثلي وسائل الإعلام عددًا من القضايا المهمة، من بينها ملفات التصالح والتراخيص، وتنشيط السياحة الريفية، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والإعلام لتحقيق التنمية المنشودة وتلبية تطلعات المواطنين.