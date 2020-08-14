سارينا الهولندية تتولى تدريب منتخب إنجلترا النسائي  

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أن الهولندية سارينا فيخمان ستتولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول للكرة النسائية خلفا للمدرب الحالي فيل نيفيل بداية من العام المقبل.

وكان منتخب هولندا توج بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان (50 عاما) في 2017 كما تأهل الفريق تحت قيادتها أيضا لنهائي كأس العالم في فرنسا في 2019 حيث خسر 2-صفر أمام نظيره الأمريكي.

وستتولى فيخمان تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لنيفيل (43 عاما) مدافع مانشستر يونايتد السابق والذي من المقرر أن يترك المنصب في نهاية عقده في يوليو 2021.

وينتهي عقد فيخمان الحالي مع الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية في العام المقبل.

وبعد التعيين قالت فيخمان ”أنا سعيدة ويشرفني تولي تدريب المنتخب النسائي الإنجليزي في العام المقبل.

”إنجلترا هي مهد كرة القدم كما أن الاتحاد الإنجليزي هو من قاد التطورات الكبيرة في كرة القدم النسائية حول العالم خلال السنوات الأخيرة“.

وأضافت ”أتوق كثيرا للمساهمة بخبراتي وتجاربي مع الفريق“.

وكانت فيخمان شاركت في 104 مباريات دولية مع منتخب هولندا وحملت شارة قيادة فريق بلادها قبل الاعتزال.

وستتولى فيخمان رسميا قيادة المنتخب الإنجليزي في سبتمبر أيلول 2021 وقبل ذلك ستقود منتخب بلادها الأولمبي في الدورة الصيفية المقبلة في العام القادم.

وأول مهمة كبيرة لها مع المنتخب الإنجليزي ستكون في البطولة الأوروبية النسائية التي ستقام في إنجلترا في يوليو 2022.

وسيستمر نيفيل الذي قاد الفريق الإنجليزي الأول للحصول على المركز الرابع في كأس العالم في 2019 على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى يوليو 2021.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ”سنجدد الآن حوارنا البريطاني فيما يتعلق بدورة ألعاب طوكيو المؤجلة التي ستقام في يوليو 2021 وبدورة ألعاب 2024.

”سيتم الإعلان عن اسم مدرب المنتخب البريطاني في العام المقبل في الوقت المناسب“.

وقالت سو كامبل مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإنجليزي إن فيخمان كانت ”الاختيار الأول“ بالنسبة لهم من بين 142 مرشحا للمهمة.

وأضافت المسؤولة الإنجليزية ”إنها من الناحية الثقافية المرشحة الأنسب لنا وهذا أمر في غاية الأهمية في بناء فريق قادر على تحقيق الانتصارات“

وأردفت قائلة ”خبرتها الفنية ومهاراتها القيادية وفكر الانتصار الذي تتمتع به في غاية التميز“.