السعودية: انخفاض الإصابات بكورونا وارتفاع أعداد المتعافين والملقحين

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع ارتفاع بأعداد المتعافين، حيث إنها وصلت إلى 97% لأول مرة وذلك بعد ارتفاع عدد الملقحين إلى 31.5 مليون شخص.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 537983 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 522009 حالات، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8399 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7575 حالة، منها 1360 حالة حرجة.