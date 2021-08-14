ارتفاع حصيلة ضحايا السيول شمالي تركيا إلى 51 قتيلا

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالي البلاد إلى 51.

وأوضحت آفاد في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن السيول والفيضانات أودت بحياة 43 شخصا في قسطمونو، و7 في سينوب، و1 في بارطن.

كما أشارت آفاد إلى استمرار علاج 9 مصابين في المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت آفاد أن حصيلة الوفيات الناجمة عن السيول بلغت 44.

وجرى إجلاء أكثر من 2300 شخص بالقوارب وبمروحية بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي جرفت المنازل والجسور والطرق من ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب الواقعة على ساحل البحر الأسود في تركيا.

وأظهرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية لقطات للحفارات وهي تزيل الأنقاض في بعض المباني متعددة الطوابق المنهارة في مقاطعة بوزكورت في قسطمونو.

ومن ناحية أخرى، رفض مكتب حاكم قسطمونو تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن أكثر من 250 لقوا حتفهم ،ووصفها بالمنشورات "الزائفة" التي ترمي إلى "عرقلة " جهود الإنقاذ.

وهذه المنطقة معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الإفراط في أعمال التطوير في الكثير من المناطق العمرانية على طول الأنهار.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة مطلع الأسبوع.