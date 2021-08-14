انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في قرية بيدف بالعياط

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، على الانتحار شنقاً لمروره بأزمة مالية، داخل منزله بقرية بيدف التابعة لمركز شرطة العياط جنوب الجيزة.
البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا مدلى من سقف المنزل محل سكنه قرية بيدف بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ف" في العقد الثالث من عمره.
وبسؤال أهلية المتوفي، أقروا بإقدامه على الانتحار شنقاً بعدما صنع مشنقة لنفسه وتعليقها بجنش المروحة، بسبب مروره بضائقة مالية، كما نفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.