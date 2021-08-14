 انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في قرية بيدف بالعياط - بوابة الشروق
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انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في قرية بيدف بالعياط

تعبيرية
تعبيرية
أيمن مكي
نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:01 ص | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:01 ص

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، على الانتحار شنقاً لمروره بأزمة مالية، داخل منزله بقرية بيدف التابعة لمركز شرطة العياط جنوب الجيزة.
البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا مدلى من سقف المنزل محل سكنه قرية بيدف بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ف" في العقد الثالث من عمره.
وبسؤال أهلية المتوفي، أقروا بإقدامه على الانتحار شنقاً بعدما صنع مشنقة لنفسه وتعليقها بجنش المروحة، بسبب مروره بضائقة مالية، كما نفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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