الكويت تعين سفيرا في إيران بعد 7 سنوات من الامتناع

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، تعيين سفيرا للكويت في إيران بعد سبع سنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي في طهران.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم، إن الكويت عينت السفير بدر عبدالله المنيخ سفيرا جديدا لدى طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الشهر الماضي عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تأكيده على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران.

وقال إن القيادة السياسية في الكويت سعت دائما لتعزيز العلاقات مع إيران،وأضاف أن تعيين السفير الكويتي الجديد لدى إيران يأتي في هذا الاتجاه.

وأعلنت الكويت سحب سفيرها من إيران عام 2016 على خلفية الاعتداءات التي قام بها متظاهرون على سفارة المملكة العربية السعودية والاعتداء على قنصليتها العامة في مدينة مشهد وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها.