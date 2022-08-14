مقتل 91 شخصا جراء السيول شمالي اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء السبت، مقتل 91 شخصا في المناطق الخاضعة لها شمالي اليمن، جراء السيول خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع للحوثيين طلعت الشرجبي، إن"السيول التي من الله بها على عدة محافظات خلال الأيام الماضية تسببت في تضرر 5699 مبنى، وانهيار أكثر من 1360 سقفاً وكذلك انهيار 140 مبنى بشكل كلي، فيما تم رصد 49 مبنى آيل للسقوط".

وأضاف الشرجبي وفقا لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين أن "السيول الأخيرة أدت إلى وفاة 91 شخصا في عدة محافظات".

وأفاد الشرجبي أن "أكثر من 24 ألفا و624 أسرة تضررت من السيول الأخيرة في مختلف المحافظات".

وذكر أن" هناك أضراراً لحقت بمدن تاريخية مثل صنعاء القديمة؛ إضافة لأضرار في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية نتيجة السيول".

ومنذ أسابيع يشهد اليمن أمطارا غزيرة في عدة محافظات خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، خصوصا في صفوف النازحين جراء الحرب.