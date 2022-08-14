235 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في اليمن خلال 72 ساعة

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، اليوم الأحد، بارتكاب ميليشيا الحوثي لـ 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية خلال القترة من 11 وحتى 13 أغسطس الجاري، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.



وأوضحت أن الخروقات توزّعت بين 61 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و47 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقا في جبهات محور تعز، و33 خرقا غرب حجة، و31 خرقًا في محور البرح، و12 خرقا في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.



وأشارت "سبأ" إلى أنه خلال الفترة المذكورة أحبطت قوات الجيش اليمني ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.



وذكرت أن بقيّة الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 عناصر من قوات الجيش اليمني وإصابة 19 آخرين، بالإضافة إلى أعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى مختلف الجبهات، ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرّة في كافة الجبهات.