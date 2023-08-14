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أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوم الأحد إلتزام المجلس والحكومة اليمنية- المعترف بها دوليا- بمرجعيات الحل الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث السويدي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء العملية السياسية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أشاد العليمي بدور المبعوث السويدي خلال فترة عمله وبوقوف مملكة السويد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد إلتزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات الحوثية، ومساومتها بمصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية.