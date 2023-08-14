اقترب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وافقت على رحيل مهاجم الفريق الأحمر محمد شريف إلى الدوري السعودي للمحترفين في هذا الصيف.

وسيحصل الفريق الأحمر على ما يقارب المليون و 800 ألف دولار، نظير بيع المدة المتبقية في عقد شريف إلى فريق الخليج السعودي.

وحرصت إدارة القلعة الحمراء، على وضع بعض البنود في عقد شريف مع الفريق السعودي، والتي تمنع عودته إلى الدوري المصري من جديد إلا بعد عرضه على الأهلي.