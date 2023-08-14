البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

قال قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، موضحًا أنها «تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب السوداني».

وأضاف خلال كلمة له، صباح الاثنين، أن «الشعب السوداني يواجه منذ 15 أبريل الماضي، بصبر وإيمان، أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب، على يد مليشيا المتمرد الخائن محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأعوانه».

وذكر أن «قائد قوات الدعم السريع وأعوانه، قادوا أكبر ظاهرة؛ قامت على التضليل والكذب، وتزييف الحقائق والخداع، وشراء ذمم الناس في تاريخ هذا البلد، تحت راية ولافتة زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع».

وأكمل: «استمرت المحاولات منذ 2019، مستغلين ثورة ديسمبر المجيدة؛ لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى، واختلاق الأزمات الاقتصادية والأمنية، واستثمار التجاذبات السياسية، للرجوع بالبلاد إلى عهد ما قبل الدولة الحديثة».